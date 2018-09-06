Alphacool выпустила крутую СВО

В последнее время водоблоки полного покрытия пользуются все большим спросом. Это такая технология, которая полностью закрывает печатную плату, память и графический процессор, дабы охлаждаться продукт более надежно. Компания Alphacool уже успела выпустить свои наборы для такого типа охлаждения для новых видеокарт от NVIDIA. Есть даже комплект, который соединяет процессор, видеокарту и два радиатора по два вентилятора на каждом. Получается целая цепочка, которая неплохо работает и очень интересно выглядит в корпуса. Стоимость пока что в секрете, хотя если вы решите такое купить, то, вероятнее всего, стоимость вас мало интересует. Это же для энтузиастов, а не для настоящих геймеров, ценящих производительность.