Alphacool выпустила металлическую заднюю панель Core XPX/Eisbaer для процессорных кулеров

Сегодня Alphacool представила металлическую заднюю панель Core XPX/Eisbaer для всех процессорных кулеров серий XPX, Eisbaer Solo, Eisbaer Pro и Eisbaer LT (соло-кулеры и моноблоки).

Задняя панель изготовлена ​​из стали и совместима с сокетами Intel LGA 115X, 1200 и 1700. Благодаря составу материала бэкплейта процессорный кулер можно дополнительно стабилизировать и установить на сокет с улучшенным прижимным усилием. Это приводит к значительному улучшению характеристик охлаждения по сравнению с использовавшимися ранее пластиковыми задними панелями. Повышение эффективности охлаждения наиболее заметно для сокета Intel LGA 1700. Если вы предоставите подтверждение покупки процессорного кулера модельного ряда XPX, Eisbaer Solo, Eisbaer Pro или Eisbaer LT, Alphacool отправит вам металлический бэкплейт Core XPX/Eisbaer бесплатно.