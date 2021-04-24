Alphacool выпустила новый резервуар Eisbecher Aurora D5

Alphacool объявила о выпуске нового резервуара Eisbecher Aurora D5.

Резервуар Eisbecher Aurora D5 использует стеклянную трубку, вместо акрила. Встроенное цифровое светодиодное кольцо RGB обеспечивает непревзойденный вид. В комплектацию входят ножки, для установки в корпус, а еще монтажные рамы.

Новый продукт можно установить под 120 или 140 мм крепления для вентиляторов, а также на радиаторы. Резервуар воссоздает эффект водопада Lighttower, в живую смотрится отлично. Стеклянный резервуар совместим со всеми оригинальными насосами компании, в том числе с насосами D5 Xylem/Lowara.

Рекомендованная стоимость резервуара составляет 94,99 евро.