Alphacool выпустила новый резервуар Eisbecher Aurora D5

Alphacool объявила о выпуске нового резервуара Eisbecher Aurora D5.

Резервуар Eisbecher Aurora D5 использует стеклянную трубку, вместо акрила. Встроенное цифровое светодиодное кольцо RGB обеспечивает непревзойденный вид. В комплектацию входят ножки, для установки в корпус, а еще монтажные рамы.

Новый продукт можно установить под 120 или 140 мм крепления для вентиляторов, а также на радиаторы. Резервуар воссоздает эффект водопада Lighttower, в живую смотрится отлично. Стеклянный резервуар совместим со всеми оригинальными насосами компании, в том числе с насосами D5 Xylem/Lowara.

Рекомендованная стоимость резервуара составляет 94,99 евро.
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