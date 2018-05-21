Alphaool выпускает Eisblock GPX RGB GPU...

Alphacool выпускает Eisblock GPX, очень красивый и высококачественный водоблок для графических карт.Eisblock GPX полностью покрывает PCB, гарантируя, что вы превратите свою видеокарту в шедевр. Eisblock GPX - идеальное решение от оверклокеров и обычных геймеров, которым нужны эстетичные и красивые компоненты. С помощью данного водоблока вы сможете подняться на новый уровень игры и производительности, так как он демонстрирует превосходные результаты в охлаждении.