Алюминиевый макет Samsung Galaxy S25 Ultra показали на фото

Сетевые источники опубликовали фотографии алюминиевого макета флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не был представлен официально. Снимок предоставил один из производителей аксессуаров. Отметим старый дизайн основной камеры, рекордно тонкую рамку вокруг дисплея, а также уменьшенную ширину и толщину устройства. По данным источника, аппарат получит габариты 162,82:77,65:8,25 мм.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy и 16 ГБ оперативной памяти. Официальная презентация Samsung Galaxy S25 Ultra ожидается в середине января следующего года.

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