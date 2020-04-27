Amazfit представила свои беспроводные наушники PowerBuds

Компания Huami представляет новые TWS-наушники Amazfit PowerBuds. Устройство появится на рынке в версиях трёх цветов и позиционируется как наиболее доступные на данный момент специализированные беспроводные наушники для спорта. Среди главных преимуществ новинки — отличное качество звука, длительное время автономной работы, наличие пульсомера, пыле- и влагозащита, а также съёмные заушины с магнитным креплением.
Конструкция TWS-наушников отлично подходит для пробежек и фитнеса, ведь она позволяет полностью отказаться от оголовья, проводов, ремешков и других «лишних» элементов, которые могут мешать в процессе занятий спортом. При этом в Amazfit PowerBuds предусмотрены специальные съёмные заушины на магнитных креплениях, которые помогают обеспечить максимально надёжную фиксацию наушников во время интенсивных нагрузок. На российский рынок наушники выйдут в начале лета этого года.
PowerBuds появятся в продаже в официальном магазине Amazfit 2 мая 2020 года. Рекомендованная розничная цена новинки составит 99.99 долларов США. Покупателям будут доступны сразу три варианта расцветки — «Динамичный чёрный», «Гоночный жёлтый» и «Активный белый».
Конструкция TWS-наушников отлично подходит для пробежек и фитнеса, ведь она позволяет полностью отказаться от оголовья, проводов, ремешков и других «лишних» элементов, которые могут мешать в процессе занятий спортом. При этом в Amazfit PowerBuds предусмотрены специальные съёмные заушины на магнитных креплениях, которые помогают обеспечить максимально надёжную фиксацию наушников во время интенсивных нагрузок. На российский рынок наушники выйдут в начале лета этого года.
PowerBuds появятся в продаже в официальном магазине Amazfit 2 мая 2020 года. Рекомендованная розничная цена новинки составит 99.99 долларов США. Покупателям будут доступны сразу три варианта расцветки — «Динамичный чёрный», «Гоночный жёлтый» и «Активный белый».