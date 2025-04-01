Amazfit представила умные часы Bip 6

Сегодня компания Amazfit официально представила умные часы Bip 6, которые стали преемником модели Bip 5, выпущенной в 2023 году. Устройство работает на операционной системе Zepp OS 4.5 с поддержкой чат-бота от OpenAI и оснащено 1,97-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем с разрешением 450х390 пикселей, плотностью 302 ppi и максимальной яркостью 2000 нит. Экран защищён закалённым стеклом с покрытием, которое не собирает отпечатки пальцев, плюс часы поддерживают более 400 циферблатов, но наличие функции Always-On Display пока не подтверждено. Корпус Amazfit Bip 6 выполнен из алюминиевого сплава, а основная часть — из полимера, усиленного волокном. На правой стороне расположены две физические кнопки, вес устройства без ремешка составляет 27,9 грамма.

Сам ремешок шириной 22 мм изготовлен из жидкого силикона, регулируется в диапазоне 130–195 мм и фиксируется классической пряжкой. Часы предлагают стандартный набор функций для мониторинга здоровья и физической активности — отслеживание сна, измерение частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Также доступно более 140 спортивных режимов для занятий в помещении и на улице. Среди других особенностей Amazfit Bip 6 — защита от воды по стандарту 5 ATM, поддержка Bluetooth-звонков, встроенные динамик и микрофон, голосовой помощник Zepp Coach, а также датчик освещённости для автоматической регулировки яркости и встроенный GPS с поддержкой пяти спутниковых систем.
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