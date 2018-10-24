Amazon будет продавать FINNEY, первый смартфон для хранения криптовалют

Sirin Labs заключил соглашение с онлайн-ритейлером Amazon о том, что первый в мире смартфон с возможностью совершения транзакций и хранения криптовалют FINNEY будет доступен для онлайн-заказов в Великобритании, Франции, Италии, Испании и Германии, а также о том, что эти страны будут служить в качестве дистрибьюторских центров для всего Европейского Союза.

FINNEY будет впервые представлен публике 28 ноября 2018 года на закрытой презентации в испанской Барселоне. Смартфон продемонстрируют амбассадор бренда аргентинский футболист Лионель Месси и основатели компании-разработчика Sirin Labs Кенес Ракишев и Моше Хогег. Продажи устройства стартуют 15 декабря 2018 года.