Amazon готовит конкурента Apple AirPods

Популярность «настоящих беспроводных» наушников продолжает расти и все основные игроки в мире технологий стремятся вступить в гонку.

Технический гигант Amazon планирует выпустить наушники с поддержкой Alexa уже во второй половине 2019 года, с дизайном и функциональностью, аналогичными AirPods от Apple, но с улучшенным качеством звука. Наушники также предположительно будут поддерживать физические жесты - вероятно, постукивание - чтобы отвечать на вызовы, переключать треки и тому подобное. Гаджет является «одним из наиболее важных проектов в аппаратном подразделении Amazon Lab126».