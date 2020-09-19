Amazon подтвердил дату выхода OnePlus 8T

Вчера авторитетный инсайдер Ишан Агарвал сообщило том, что ожидаемый смартфон OnePlus 8T будет официально представлен 14 октября. Сегодня эту информацию косвенно подтвердил Amazon. На сайте магазина появился розыгрыш OnePlus 8T, который завершится как раз 14 октября. Так или иначе, но один из крупнейших магазинов подтвердил существование устройства.

По предварительным данным, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею емкостью 4500 мАч и 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц.