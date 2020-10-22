Amazon раскрыл цену Huawei Mate 40 Pro

Недавние слухи прочили смартфонам серии Huawei Mate 40 очень высокие цены, и сегодня эту информацию подтвердил немецкий Amazon, в чьем каталоге обнаружился Huawei Mate 40 Pro. Итак, его цена составит 1200 евро, что равно стоимости iPhone 12 Pro Max. Стоит отметить, что перед нами даже не топовая модель серии, ведь она оснащается квадрокамерой, а Mate 40 Pro+ получит пентакамеру. На страничке товара также указывается, что смартфон имеет камеру разрешением 50 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 6,76-дюймовый OLED-дисплей и предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.