Amazon рассекретил дизайн POCO F7 Pro

На сайте Amazon появилась страница еще не представленного официально смартфона POCO F7 Pro. Её сразу же удалили, но изображение, разумеется, было сохранено внимательными пользователями. Предполагается, что перед нами глобальная версия выпущенного ранее в Китае Redmi K80. Релиз ожидается в ближайшие недели.

Напомним, что Redmi K80 оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления LTPO до 120 Гц, яркостью до 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной связи Wi-Fi 7.