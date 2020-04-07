AnTuTu опубликовал мартовский список производительных Android-смартфонов

Популярный бенчмарк-теста AnTuTu опубликовали мартовский список самых производительных Android-смартфонов в мире. В этот список попали только смартфоны на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

Лидером рейтинга смартфонов становится флагман Find X2 Pro компаний OPPO.

С модификации 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, смартфон набирает в тесте 606 389 баллов.

На втором месте расположился флагман Mi 10 Pro компании Xiaomi, с модификации 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Флагман набрал 598 572 балла.

Ну а третье место досталось обычному OPPO Find X2, который набрал 590 253 балла.