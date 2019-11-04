AnTuTu опубликовал список производительных среднебюджетных Android

2019-11-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - AnTuTu; [60]
Разработчики популярного приложения для теста смартфонов под названием AnTuTu, опубликовали список самых мощных флагманских и среднебюджетных Android смартфонов за октябрь месяц.

На первом месте самых мощных смартфонов возглавил смартфон Vivo NEX 3 5G.

Он набирает в среднем 482 917 баллов и работает на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Вслед за ним идёт игровой Vivo IQOO Pro 5G в такой же конфигурации. На третьем месте стоит OnePlus 7T.

Самым производительным недорогим смартфоном стал Honor 9X Pro.

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