Аналитики уверены, что iPhone 15 будет продаваться очень хорошо

Совсем скоро, уже через полгода, компания Apple должна официально представить совершенно новый смартфон iPhone 15, который, как считают аналитики, будет пользоваться очень высоким спросом среди потенциальных покупателей. Причина заключается в том, что пользователи довольно длительное время не покупали новые iPhone, потому что в них не было весомых изменений. Аналитические агентства сходятся на том, что на текущий момент примерно 25% от общей аудитории поклонников компании Apple готовы обновлять свои смартфон в текущем году. Это достаточно внушительная цифра, хотя стоит понимать, естественно, что 25% от всей аудитории пользователей это довольно приблизительная цифра и точно никто не может сказать, какое именно количество людей готово покупать новый гаджет.
Также хотелось бы напомнить, что в прошлом году компания Apple уже выпустила достаточно провальный в плане продаж смартфон iPhone 14, который не смог порадовать аудиторию потенциальных покупателей чем-то невероятным. Соответственно, устройство продавалось очень посредственно и в конечном итоге пользователи просто решили, что стоит подождать новый гаджет, который будет более привлекательным и интересным. И если в iPhone 15 реализуют какие-то интересные нововведения, то пользователь действительно захочет его купить, потому что начиная с iPhone 12 никаких изменений важного плана не происходило. И потенциальные фанаты просто устали ждать — они готовы покупать iPhone 15.