OC Android 10 Go Edition упрощенная версия от Google

Компания Google выпустила упрощённую версию ОС Android 10 для ультрабюджетных смартфонов под названием Go Edition.

Самым главным изменением Android 10 Go Edition стала улучшенная мультизадачность и увеличенная скорость открытия приложений на 10%.

Разработчики компании Google в Android 10 Go Edition уменьшили размер некоторых приложений до 10 Мб. И это значит что в устройствах с небольшим количеством ПЗУ система будет занимать меньше памяти.

Первые смартфоны на базе Android 10 Go Edition выйдут конце 2019 года.