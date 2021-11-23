Android 10 появится на Fairphone 2 шестилетней давности

Производитель экологически безопасных смартфонов Fairphone выпустил обновление Android 10 для смартфона Fairphone 2 которое изначально было запущено с Android 5 в 2015 году. Обновление пока находится в стадии бета-тестирования, но компания заявляет, что надеется выпустить стабильную версия в начале следующего года. Наряду с этим компания также планирует начать бета-тестирование обновления Android 11 для Fairphone 3 2019 и Fairphone 3 Plus 2020.

Предлагать обновления в течение долгого времени непросто, как объяснил Fairphone в своем блоге, когда выпустил публичную бета-версию Android 9, работающую на Fairphone 2. Одна из самых серьезных проблем заключается в том, что производитель чипсетов Fairphone использует только Qualcomm. По состоянию на декабрь прошлого года, Qualcomm поддерживает свои чипы для трех основных обновлений ОС и четырех лет обновлений безопасности. Однако, как только эта поддержка закончится, производители, такие как Fairphone, останутся сами по себе. В отношении обновления Android 10 для Fairphone 2 компания заявляет, что сотрудничала со своим сообществом, чтобы ускорить процесс обновления.
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