Android 10 приходит на Samsung Galaxy S9

Компания Samsung дала старт публичному бета-тестированию оболочки One UI 2.0 на основе Android 10 для смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Пока в тестировании могут поучаствовать пользователи из Южной Кореи и Индии. Само обновление весит 1,8 ГБ или 1,9 ГБ, соответственно. Что до стабильной версии One UI 2.0 с Android 10 для Samsung Galaxy S9 и S9+, то она выйдет лишь в апреле следующего года.

Напомним, что представленные в феврале прошлого года Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБ ОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.