Android 10 уже тестирует на смартфоне Xiaomi Mi 8 SE

Вышедший в мае этого года смартфон Xiaomi Mi 8 SE вышел с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.5. Позже Xiaomi обновила аппарат до MIUI 10, однако версия Android осталась прежней. Пока на смартфоне проходит бета-тестирование Android Pie, выясняется, что Xiaomi Mi 8 SE одним из первых получит обновление до Android 10 или Android Q. Дело в том, что аппарат под управлением этой операционной системы уже был замечен в бенчмарке Geekbench.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 SE оснащается мощным процессором Qualcomm Snapdragon 710, сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 3120 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.