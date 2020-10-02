Android 11 начали тестировать на Xiaomi Mi 9 SE

Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi начала внутреннее тестирование Android 11 на нескольких своих смартфонах. Речь идет о моделях Xiaomi Mi A3, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 9 SE и Mi 9 Lite. Отметим, что Xiaomi Mi A3 построен на чистой версии Android, а другие модели на фирменной оболочке MIUI. Ранее китайский производитель выпустил Android 11 для Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

Напомним, что все еще весьма актуальный Xiaomi Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и модулем NFC.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9 SE
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