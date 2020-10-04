Android 11 скоро придет на Samsung Galaxy Note10

Компания Samsung Electronics уже тестирует фирменную оболочку One UI 3.0 на базе Android 11 на актуальных флагманах Samsung Galaxy Note20 и S20, а в скором времени начнется публичный бета-тест для прошлогодних моделей Galaxy Note10 и S10. Об этом сообщает представитель Samsung Care для международного рынка. Ранее корейский гигант запустил программу поддержки трёх поколений обновлений операционной системы для большинства своих смартфонов и планшетов.

Что до Samsung Galaxy Note10, то он оснащается 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем Infinity-O с разрешением 2280:1080 пикселей и поддержкой HDR10+, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, фронтальной камерой на 10 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 9825, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стилусом S Pen, а также аккумулятором на 3500 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10
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