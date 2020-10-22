Android 11 стала доступна на Xiaomi Mi Mix 2S

Недавно мы уже писали о том, что компания Xiaomi выпустила фирменную прошивку MIUI 12 для Xiaomi Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Данная оболочка основана на операционной системе Android 10, но сегодня пользователи этих моделей могут опробовать прошивку на базе Android 11. Это стало возможно благодаря энтузиастам, выпустившим прошивку ArrowOS 11.0. Напомним, что на момент выхода в 2018 года керамическим Xiaomi Mi Mix 2S стал работал под управлением MIUI 9 на основе Android 8 Oreo. Что до Xiaomi Mi Mix 3, то он выходил с предустановленной Android 9 Pie. Оба смартфона до сих пор доступны для покупки в России. За первый просят от 20 990 рублей, а за второй – 44 990 рублей

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