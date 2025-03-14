Android всё ещё самая популярная ОС в мире

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала ежеквартальный отчёт об использовании операционных систем на смартфонах. Согласно этим данным, операционная система Android продолжает лидировать в глобальном масштабе, за ней следует iOS, а на третьем месте находится HarmonyOS. В отчёте приведены интересные данные по различным регионам. Например, в Китае ситуация отличается от общемировой — здесь HarmonyOS обошла iOS и продолжает набирать популярность. Ожидается, что этот тренд сохранится и в 2025 году. На общем уровне показатели почти не изменились по сравнению с предыдущими кварталами и прошлым годом. Это связано со стабильными продажами смартфонов в 2024 году, однако в США и Индии Android показал самый низкий квартальный результат за всю историю.

В США снижение продаж у небольших производителей компенсировалось спросом на смартфоны Motorola и Google. В то же время продажи iPhone упали всего на 1%, а в Индии в последнем квартале 2024 года продажи iPhone достигли рекордного уровня, причём две трети из них пришлись на модели предыдущих поколений. HarmonyOS удерживает стабильную долю в 4% на глобальном рынке. Хотя она остаётся третьей по популярности, в Китае операционная система Huawei опережала iOS на протяжении всех четырёх кварталов 2024 года. Эксперты Counterpoint прогнозируют дальнейший рост её доли благодаря поддержке правительства Китая, которое субсидирует покупку смартфонов местных брендов для стимулирования национального производства.
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