Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro выпущен с ANC

Компания Anker выпустила новую пару беспроводных наушников в виде Soudcore Liberty Air 2 Pro. Основная изюминка этого продукта - наличие ANC "активного шумоподавления".

Новые наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами PureNote и 3 микрофонами каждый. Эти 6 микрофонов работают вместе, обеспечивая функцию активного шумоподавления (ANC). TWS предлагает три режима ANC: транспортный, внутренний и открытый. В наушниках также есть два типа режимов прозрачности - полная и фокусировка на вокале.

Наушники подключаются через Bluetooth 5.0 и сертифицированы по стандарту IPX4 на водонепроницаемость. Компания заявляет 6 часов автономной работы от одного заряда и 21 час с зарядным чехлом при включенном ANC. При выключенном ANC наушники работают до 7 часов, а с чехлом пользователи могут наслаждаться музыкой до 26 часов.

Наушники получили четыре расцветки корпуса: черный оникс, титановый белый, сапфировый синий, кристально-розовый. Беспроводные наушники Anker Souncore Liberty Air 2 Pro стоят 130 долларов в США