Anker Soundcore Life Dot 2 обеспечивают до 100 часов автономности

Soundcore Life Dot 2 оснащены 8 мм динамическими драйверами, что позволяет вам насладиться качественным звуком в полном объеме. В комплект поставки входят 5 пар силиконовых насадок и три пары AirWings разного размера. Они принимают форму ваших ушей и сводят к минимуму дискомфорт при ношении.
TWS наушники Life Dot 2 имеют защиту от попадания влаги по стандарту IPX5. Подключение к устройству осуществляется через Bluetooth.
Беспроводные наушники Anker Soundcore Life Dot 2 продаются по цене 3990 рублей.