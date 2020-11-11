Anker Soundcore Life Dot 2 обеспечивают до 100 часов автономности

Компания Anker Soundcore представила TWS наушники Life Dot 2. Наушники гарантируют качественное звучание и глубокие басы. Life Dot 2 поддерживают функцию быстрой зарядки и до 100 часов автономной работы.

Soundcore Life Dot 2 оснащены 8 мм динамическими драйверами, что позволяет вам насладиться качественным звуком в полном объеме. В комплект поставки входят 5 пар силиконовых насадок и три пары AirWings разного размера. Они принимают форму ваших ушей и сводят к минимуму дискомфорт при ношении.

TWS наушники Life Dot 2 имеют защиту от попадания влаги по стандарту IPX5. Подключение к устройству осуществляется через Bluetooth.

Беспроводные наушники Anker Soundcore Life Dot 2 продаются по цене 3990 рублей.