Anker представила десктопную зарядку со скрытыми кабелями

Современные зарядные устройства всё чаще делают ставку не на увеличение мощности или количества портов, а на удобство встроенных кабелей, которые можно спрятать, когда они не используются. Компания Anker одной из первых представила такое зарядное устройство с убирающимся в корпус кабелем USB Type-C ещё в октябре прошлого года, а теперь перенесла эту идею на десктопную зарядную станцию, которая дополнительно оснащена тремя разъёмами переменного тока, избавляя пользователя от необходимости лезть под стол за удлинителем. Модель Nano Charging Station с семью функциями в одном корпусе стоит 90 долларов, может одновременно заряжать до четырёх устройств через USB и при этом позволяет расширить количество подключений, просто подсоединив другие адаптеры питания в три встроенные розетки на тыльной панели.

Ключевая особенность новой станции — две встроенные USB Type-C «гармошки» длиной 70 см, которые втягиваются в корпус лёгким движением и фиксируются при помощи магнитов, когда не используются. Правда, в отличие от предыдущей модели, способной выдавать до 140 Вт, новая Nano-станция ограничена 100 Вт, и то только при подключении одного устройства. Если же заряжать сразу два гаджета, мощность распределяется между ними и может составлять от 50 до 88 Вт — в зависимости от используемых портов. При подключении всех четырёх USB-портов максимальная суммарная выходная мощность падает до 30 Вт, чего уже недостаточно для полноценной зарядки ноутбука.