Anker представила наушники Soundcore Liberty Air 2 Pro

Компания Anker выпустила новую пару действительно беспроводных наушников под названием Soudcore Liberty Air 2 Pro. Главная изюминка этого продукта — наличие ANC (активного шумоподавления) и, конечно же, относительно доступный ценник. Заинтересованные покупатели уже могут их приобрести по предварительному заказу, и, вероятно, в этом случае цена даже будет ниже, чем на полноценном релизе. Дизайн новых TWS-наушников от Anker вдохновлен более старыми Souncore Liberty Air 2 и Soundcore Liberty 2 Pro. Эти наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами PureNote и 3 микрофонами каждый, что и обеспечивает качественную систему шумоподавления. При этом производитель даже обещает хорошее звучание, что тоже приятно при покупке наушников.