Игровую гарнитуру JBL Quantum 850 оценили в 280 евро

Компания JBL пополнила ассортимент флагманских игровых гарнитур беспроводной моделью Quantum 850, которая основана на 50-миллиметровых карбоновых динамических излучателях. Новинка характеризуется сертификацией Hi-Res, фирменными технологиями QuantumENGINE и JBL Quantum Spatial Sound с отслеживанием положения головы для создания трёхмерного звукового пространства, системой адаптивного активного шумоподавление, однонаправленным 6-мм микрофоном, двойным беспроводным подключением через адаптер USB-C с низкой задержкой 2,4 ГГц и протокол Bluetooth 5.3, поддержкой проводного подключения через разъемы USB-C и 3,5-мм, а также конструкцией с возможностью самостоятельной замены микрофона, кабеля USB-C, амбушюров, элементов крепления, подвесной системы и батареи. Цена гарнитуры составляет 280 евро.