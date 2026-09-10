Представлены беспроводные наушники Vivo Buds

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Vivo Buds, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 10-мм динамическими излучателями с диафрагмой из PU и PEEK, поддержкой звуковых эффектов DeepX 4.0, 10-полосным эквалайзером, поддержкой пространственного аудио на совместимых устройствах с режимами Theatre, Concert Hall, Studio и Live Concert, четырьмя микрофонами и технологией Dual-Mic AI Call Noise Cancellation для шумоподавления, системой подавления шума ветра, поддержкой Bluetooth 6.1 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, режимом низкой задержки 42 мс, батареей ёмкостью 53 мАч и 525 мАч для зарядного футляра с автономностью до 12 и до 50 часов соответственно, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часа работы), массой наушника 3,8 грамма и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.

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