Nothing выпустила недорогие наушники Ear 3A

Однако если в той модели для записи использовались микрофоны, встроенные в зарядный кейс, то здесь компания выбрала другой подход. Наушники по-прежнему комплектуются зарядным футляром, но он служит исключительно для хранения и подзарядки устройства. Автономность достигает 42 часов с учётом кейса или до 25 часов при использовании активного шумоподавления. Без подзарядки сами наушники способны работать до 10 часов, при этом все микрофоны расположены непосредственно на корпусе наушников, которые получили встроенную память объёмом 32 МБ. Дополнительная память используется для новой функции Audio Snapshot. При одновременном сжатии обоих наушников система сохраняет фрагмент воспроизводимого аудио вместе с несколькими секундами записи до момента активации функции, чтобы пользователь не пропустил важный момент.