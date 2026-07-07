Nothing выпустила недорогие наушники Ear 3A

Компания Nothing официально представила новую модель доступных беспроводных наушников Ear 3A. Стоит отметить, что несмотря на бюджетное позиционирование, новинка вышла не под брендом CMF, который обычно отвечает за самые недорогие устройства компании. Более того, продажи уже стартовали — наушники доступны по цене 99 долларов (столько же стоили оригинальные Ear (a)). На фоне постоянного роста цен на электронику сохранение прежней стоимости выглядит неожиданным, особенно с учётом появления новой функции записи аудио прямо на наушниках. Возможности Ear 3A частично напоминают более дорогие Ear 3, представленные в сентябре прошлого года.

Однако если в той модели для записи использовались микрофоны, встроенные в зарядный кейс, то здесь компания выбрала другой подход. Наушники по-прежнему комплектуются зарядным футляром, но он служит исключительно для хранения и подзарядки устройства. Автономность достигает 42 часов с учётом кейса или до 25 часов при использовании активного шумоподавления. Без подзарядки сами наушники способны работать до 10 часов, при этом все микрофоны расположены непосредственно на корпусе наушников, которые получили встроенную память объёмом 32 МБ. Дополнительная память используется для новой функции Audio Snapshot. При одновременном сжатии обоих наушников система сохраняет фрагмент воспроизводимого аудио вместе с несколькими секундами записи до момента активации функции, чтобы пользователь не пропустил важный момент.
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