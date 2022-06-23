Anker выпустила наушники для фитнеса Soundcore Sport X10

Компания Anker выпустила наушники Soundcore Sport X10. Они имеют рейтинг IPX7 для защиты от пота и воды, а также предлагают мощный бас и до 32 часов автономной работы (включая чехол для зарядки).

Anker Soundcore Sport X10 представлены в трех цветах: черном, белом и красном. Конструкция заушных крючков позволяет пользователю регулировать угол ношения для более удобного и надежного размещения на ушах. Это предотвратит падение наушников во время интенсивных тренировок. Каждый наушник весит всего 4,4 г, что делает X10 одним из самых легких на рынке.

В наушниках Soundcore X10 есть около 20 предустановок эквалайзера, настроить которые можно с помощью мобильного приложения. Они предлагают гибридное шумоподавление, помогающее воспроизводить четкую музыку на открытом воздухе. Наушники Soundcore X10 поддерживает беспроводную зарядку.

Anker Soundcore X10 продаются за 79 долларов.
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