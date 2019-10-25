Анонс 12 Гб оперативной памяти от Samsung

Компания Samsung Electronics официально приступила к массовому производству первого в мире мультичипового пакета UFS с двойным объемом данных 12 ГБ. UMCP (Multi-Chip Package) сочетает в себе хранилище UFS 3.0 с 12 ГБ оперативной памяти LPDDRX4 и будет работать на смартфонах среднего класса с 2020 года.

Samsung пока официально не объявляет спецификации хранилища UFS 3.0. Производитель предлагает эту технологию и для смартфонов среднего класса, они создали альтернативное устройство с 10 ГБ оперативной памяти, сочетающее два 24-гигабитных чипа и два 16-гигабитных чипа.

ОЗУ LPDDRX4 было протестировано на скорости до 4266 Мбит/с. Несмотря на то, что 12 ГБ оперативной памяти на устройстве Android является излишним, потребности людей постоянно меняются.