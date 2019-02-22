Анонс 5G смартфона от ZTE

Китайский производитель ZTE объявил, что 25 февраля на MWC в Барселоне будет представлен 5G телефон.

Приглашение на мероприятие намекало на новый Axon 5G, не уточнив, означает ли это один и тот же смартфон или два разных телефона. Сегодня появился новый тизер, и он такой же загадочный, как и предыдущий. Там написано «5G speeds» и «преклониться перед производительностью» со стилизованным 855 по середине, но многие все еще задаются вопросом, будет ли это новый Axon или совершенно новая серия устройств. ZTE Technology начала вкладывать немалые средства в подключение 5G после того, как спасла себя от банкротства после огромного штрафа со стороны США за нарушение торгового эмбарго.