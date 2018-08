Анонс Motorola One и Motorola One Power

Motorola анонсировала два новых смартфон Motorola One и One Power. Motorola One построена на 5,9-дюймовой панели FHD + с модным соотношением сторон 19: 9. Задняя часть корпуса изготовлена из стекла и оснащена двойной камерой и считывателем отпечатков пальцев. Основная двойная камера будет на 13МР, а фронтальная на 8МР. Так же на борту смартфона будет располагаться чипсет Snapdragon 625. Motorola One Power — это чуть более крупная версия первого, с акцентом на время автономной работы. Он может похвастаться 6,2-дюймовым дисплеем FHD + с тем же соотношением сторон 19: 9 и вырезкой. Под капотом будет располагаться Snapdragon 636 и вмещать 64 ГБ расширяемого хранилища.

Оба смартфона будут выпущены на Android 9.0 Pie которые получат одним из первых. Цена и дата релиза пока не известна.