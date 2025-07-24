Система T-Satellite теперь доступна всем желающим

Сегодня T-Mobile официально объявила о запуске спутниковой связи T-Satellite для всех пользователей, завершив несколько месяцев тестирования, в котором участвовали до 30000 активных пользователей в сутки. Всего в рамках бета-программы сервис уже опробовали 2 миллиона человек. Интересный факт — полученных сообщений через T-Satellite было в три раза больше, чем отправленных. Сервис работает с использованием более чем 650 спутников на низкой околоземной орбите, которые по сути заменяют собой вышки сотовой связи — T-Mobile называет это решение крупнейшей спутниковой сетью прямой связи с мобильными устройствами. Работает T-Satellite на более чем 60 моделях смартфонов, включая iPhone и Android-устройства, без установки дополнительных приложений.

Отправка сообщений осуществляется в стандартном режиме — подключение к спутникам происходит автоматически, и при активации на экране отображается иконка «SAT». Поскольку спутники находятся в движении, связь может кратковременно прерываться, но телефон будет пытаться доставить сообщение до разрыва соединения. T-Satellite уже включён в тарифы Experience Beyond и Go5G, а также доступен для участников бета-тестирования с тарифом Experience More. Пользователи других тарифов могут добавить спутниковую связь за 10 долларов в месяц. Даже те, кто не является клиентом T-Mobile, могут временно подключить T-Satellite по той же цене. Возможно, в будущем такая технология появится и за пределами США.
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