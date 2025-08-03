iPhone 17 Air получит батарею с металлическим кожухом

Сетевой информатор Majin Bu опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображен прототип батареи для iPhone 17 Air. Самое интересное в этом снимке, батарея скрыта под металлическим кожухом, который, вроде как, нужен для лучшего теплоотвода и устойчивости к перегреву при быстрой зарядке. Ёмкость аккумулятора составляет 2900 мАч. Помимо рекордно низкой ёмкости АКБ, грядущая новинка сможет похвастаться рекордно тонким корпусом. Ранее сообщалось, что iPhone 17 оснастят батареей на 3877 мАч, iPhone 17 Pro — на 3650 мАч, а Pro Max —аккумулятором ёмкостью 4850 мАч. Официальный релиз линейки iPhone 17 ожидается уже в следующем месяце.