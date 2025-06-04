Смартфоны серии Pixel 10 получат гибридную стабилизацию

Изначально предполагалось, что линейка смартфонов Google Pixel 10 в основном сохранит те же камеры, что и Pixel 9, хотя ожидается, что базовая модель получит ещё и телеобъектив, что было бы весьма неплохо на самом деле. Однако теперь появились новые подробности — серия Pixel 10 получит значительно улучшенную стабилизацию изображения. Об этом сообщает информационное издание Android Headlines, утверждая, что ощущение от использования нового Pixel 10 будет сравнимо с работой на стабилизаторе DJI Osmo Mobile 6, но без самого стабилизатора. По словам источника, новая система стабилизации окажется настолько хороша, что эффект будет визуально схож с применением физического стабилизатора — это очень круто на самом деле, особенно если это встроят в сам смартфон.

Хотя подробности о данной технологии пока не раскрываются, Android Headlines отмечает, что улучшенная стабилизация будет доступна во всей линейке Pixel 10 — а именно в Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Соответственно, можно предположить, что компания Google готовит не столько революцию в камерах, сколько существенное улучшение качества съёмки за счёт софтовых решений, что полностью соответствует стратегии Pixel — делать ставку на алгоритмы и постобработку. Правда, если вы не часто снимаете видео и стабилизация вам не настолько важна, то смысла покупать новый флагман не будет — он в большинстве своём повторяет преимущества флагмана прошлого года без серьёзных апгрейдов.
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