Анонс флагманских смартфонов Honor V30 и Honor V30 Pro в Китае

Сегодня на китайский рынок были анонсированы флагманские смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro. Сетевые инсайдеры уже поделились множеством живых фотографий устройств в самых различных цветах.

Напомним, что Honor V30 получит 6,57-дюймовый IPS-экран, занимающий 91,46% площади всей лицевой панели, однокристальную систему Kirin 990, тройную камеру на 40, 8, 8 Мп, которая оснащена оптической стабилизацией, сканер отпечатка сбоку, 6/128 ГБ, а также 8/128 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти соответственно и батарею на 4200 мАч.

Аппарат Honor V30 Pro получит почти те же самые характеристики, что и Honor V30, но некоторые отличия все же есть. В основной камере широкоугольный модуль имеет разрешение 12 Мп, также изменились версии - 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Появилась поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт и обратной зарядки других мобильных устройств мощностью 7,5 Вт.