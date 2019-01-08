Анонс складного смартфона FlexPai Royole

На CES 2019 был компания FlexPai представила первый и настоящий смартфон Royole с изгибающимся дисплеем! Данный девайс оснащен 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, который складывается пополам, образуя пригодный для использования, не громоздкий смартфон.

Внутри расположен чипсет Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Спереди расположилась двойная камера на 16MP + 20MP. Работает устройство на Android 9.0 Pie. Смартфон покажется для вас очень интересной моделью с флагманской начинкой, но не спешите с выводами. Пока операционная система для данной новинки сыровата и есть небольшие косяки. Так как еще не оптимизировали оболочку по изгибающийся дисплей.