Анонс складного смартфона FlexPai Royole

2019-01-08, Автор - Ganibal; Продукт - FlexPai Royole; [148]
На CES 2019 был компания FlexPai представила первый и настоящий смартфон Royole с изгибающимся дисплеем! Данный девайс оснащен 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, который складывается пополам, образуя пригодный для использования, не громоздкий смартфон.

Внутри расположен чипсет Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Спереди расположилась двойная камера на 16MP + 20MP. Работает устройство на Android 9.0 Pie. Смартфон покажется для вас очень интересной моделью с флагманской начинкой, но не спешите с выводами. Пока операционная система для данной новинки сыровата и есть небольшие косяки. Так как еще не оптимизировали оболочку по изгибающийся дисплей.

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