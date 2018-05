Компания HTC готовит к выпуску новый смартфон U12 Plus. Гаджет получит 6-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2960*1440 пикселей и двойную камеру. За производительность устройства HTC U12 Plus будет отвечать процессор Qualcomm 845 на восьми ядрах. Все это будет дополнено ускоренной зарядкой по USB-C, прошивкой HTC Sense поверх Android 8.1 Oreo. Дата анонса смартфона HTC U12 Plus ожидается 23 мая этого года.