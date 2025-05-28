Представлен смартфон Motorola Edge 2025

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 2025, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-G615 MC2.

Новинка также получила 6,7-дюймовый изогнутый pOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, предустановленную ОС Android 15, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony Lytia LYT-700C и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телевик с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 68-ВТ проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, прочность по стандарту, а также защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и IP69. Смартфон уже появился в американской продаже по цене в 550 долларов.
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