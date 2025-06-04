Официально: Huawei Pura 80 выйдет 11 июня

Компания Huawei объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов линейки Huawei Pura 80 состоится 11 июня. Предполагается, что серия будет состоять из моделей Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra. Судя по тизеру, производитель снова сделает акцент на фотовозможностях новинок.

Напомним, что модель прошлого поколения, Pura 70, характеризуется 6,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2760:1256 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц и защитным стеклом Kunlun второго поколения, фирменной однокристальной системой Kirin, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с оптической стабилизацией), батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок.