Официально: Huawei Pura 80 выйдет 11 июня

Напомним, что модель прошлого поколения, Pura 70, характеризуется 6,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2760:1256 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц и защитным стеклом Kunlun второго поколения, фирменной однокристальной системой Kirin, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с оптической стабилизацией), батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок.