Представлен квадратный смартфон iKKO Mind One

Компания iKKO представила смартфон Mind One, который выделяется своей почти квадратной формой. Новинку оснастили 4,02-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1240:1080 точек, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek MT8781, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 2200 мАч, комплектным чехлом-клавиатурой с АКБ на 500 мАч, откидывающейся 50-Мп основной камерой на сенсоре Sony, слотом для карты nano-SIM, 3,5-мм аудиогнездом, ЦАП CS43198, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54 и предустановленной ОС Android 15 с прошивкой iKKO AI OS. Аппарат выйдет в версиях Standard и Pro. Вторая отличается сапфировым стеклом с твёрдостью H9 и офлайн-ИИ ассистентом. Розничная цена Pro-варианта составляет 430 долларов, но в рамках предзаказа её можно будет приобрести за 370 долларов.