Анонс смартфона Samsung Galaxy A51

В первом квартале будущего года Samsung представит смартфон Galaxy A51. Смартфон имеет четырехкамерный датчик и светодиодную вспышку в ​​верхнем левом углу задней части корпуса. Селфи-камера имеет 32 Мп сенсор, а основная камера на 48 Мп. Устройстве работает ОС Android 10 на базе One UI 2.0.

Galaxy A51 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением Full HD +. Он будет оснащен чипсетом Exynos 9630 и 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения файлов будет две версии с 64 Гб и 128 Гб памяти. Считыватель отпечатков пальцев на задней панели телефона не оснащен датчиком отпечатков пальцев. Емкость батареи составляет 4000 мАч.