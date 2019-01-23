Анонс удивительного смартфона Meizu Zero

Компания Meizu анонсировала новый телефон под названием «Zero», который не имеет разъема для наушников, порта для зарядки и решетки динамика.

Он даже не оснащен слотом для SIM-карты и кнопками, единственный элемент который присутствует на смартфоне это его 12-мегапиксельная и 20-мегапиксельная задняя камера. Это, вероятнее всего, ответ Meizu на концептуальный телефон Vivo APEX FullView.

Как вы уже догадались, отсутствие слота для SIM-карты означает, что Meizu Zero будет использовать встроенную SIM-карту или технологию eSIM.