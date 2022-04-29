Анонсирован Huawei Mate Xs 2 с процессором Snapdragon 888

Huawei официально анонсировал новый складной смартфон Huawei Mate Xs 2. Прямой преемник Mate Xs 2020 года, Huawei Mate Xs 2 предлагает небольшой редизайн, а также улучшенные характеристики.

OLED-дисплей имеет диагональ 7,8 дюйма, разрешение 2480 x 2200 пикселей и частоту обновления 120 Гц. В сложенном виде экран сжимается до более удобных 6,5 дюймов с разрешением 2480 x 1176 пикселей. Вы также получаете 10-мегапиксельную селфи-камеру, спрятанную в правом верхнем углу. Несмотря на большой форм-фактор, Mate Xs 2 весит 255 граммов, что является заметным улучшением по сравнению с Mate Xs, который весил 300 граммов.

Mate Xs 2 оснащен усовершенствованным шарнирным механизмом с двойным ротором, который, как утверждается, повышает долговечность, а также не оставляет видимых складок на дисплее.

Huawei также высоко оценивает повышенную долговечность дисплея с полимерным покрытием благодаря новой четырехслойной структуре. Mate Xs 2 поддерживает стилус Huawei M-Pen 2s, поэтому вы можете делать заметки или рисунки на своем телефоне размером с планшет.

Как и Mate X и Mate Xs, Huawei использует тройной массив камер на Mate Xs 2. Основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 13 МП и телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом и OIS.

Huawei Mate Xs 2 оснащен чипсетом Snapdragon 888 4G с 8/12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Mate Xs 2 может похвастаться аккумулятором емкостью 4880 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт и загрузкой Huawei HarmonyOS 2. Huawei Mate Xs 2 выпускается в белом, черном и фиолетовом цветах. Цена начинается с 9999 юаней (1512 долларов США) за комплектацию 8/256 ГБ и доходит до 12 999 юаней (1966 долларов США) за модель 12/512 ГБ. Открытие продаж в Китае запланировано на 6 мая.
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