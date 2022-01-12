Анонсирован Oppo A36 с аккумулятором на 5000 мАч

Сегодня Oppo A36 официально дебютировал в Китае. Это доступный телефон с чипсетом Snapdragon 680 для людей, которые не стремятся за технологией 5G.

Экран Oppo A36 представляет собой 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц, но с разрешением всего 720p. Он имеет отверстие в верхнем левом углу для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

Двойные камеры на задней панеле напоминают дизайн Oppo Reno7 с двумя большими вертикально выровненными кругами. Основная камера имеет 13-мегапиксельный датчик и объектив f / 2.2, а вторая — 2-мегапиксельная портретная камера.

Oppo A36 имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти с возможностью расширения хранилища благодаря слоту micro SD. Oppo A36 поставляется с ColorOS 11 на базе Android 11. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, но, к сожалению, она заряжается только при мощности до 10 Вт. Телефон доступен для предварительного заказа в черном или синем цвете по цене 250 долларов.
Комментарии и отзывы Oppo A36
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