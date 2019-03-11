Анонсирован Xiaomi Black Shark 2

Компания Xiaomi готова представить 18 марта новый смартфон Black Shark 2.

Смартфон станет первым в серии, выпустившим новейший высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 855. В прошлом году в устройствах Black Shark включая Helo использовались SoC Snapdragon 845. Для повышения производительности Black Shark 2 использует технологию Cool Cool 3.0, которая является новым поколением технологий охлаждения. Black Shark 2 будет поставляться с колоссальной 10 ГБ или 12 ГБ оперативной памятью и улучшенным быстрым зарядным устройством 27 Вт для быстрой зарядки. Телефон будет работать под управлением Android 9 Pie на основе MIUI 10.

Детали аппаратного обеспечения камеры на данный момент расплывчаты, но рендеринг телефона показал, что он будет иметь двойную камеру на задней панели.