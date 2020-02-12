Анонсирован бюджетный смартфон Huawei Nova 7i

Анонсирован смартфон Huawei Nova 7i, который очень схож с Huawei Nova 6 SE. В Малазийскую продажу новинка поступит 14 февраля за $265. Те, кто оформили предварительный заказ в подарок получат фитнес-браслет Huawei Band 4. Аппарат оснастился 6,4-дюймовым FullHD+ дисплеем со врезанной селфи-камерой на 16 Мп, чипсетом HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, квадрокамерой на 48 Мп, 8, 2 и 2 Мп, дактилоскопом сбоку, батареей на 4200 мАч и поддержкой быстрой 40-Вт зарядки. Габариты новинки 159,2 x 76,3 x 8,7 мм, а масса 183 грамма.