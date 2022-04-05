Анонсирован эксклюзивный смартфон Black Shark 5 Pro China Aerospace Edition

Сегодня компания Black Shark анонсировала эксклюзивный смартфон Black Shark 5 Pro China Aerospace Edition.

Как Black Shark 5, так и 5 Pro China Aerospace Edition, поставляется в комплекте со специальным бронированным магнитопоглощающим теплопроводным защитным чехлом, а также адаптером для быстрой зарядки Black Shark Star Stream GaN 120 Вт. В China Aerospace Edition используется геометрическая композиция линий с контрастным цветовым оформлением. Ультратонкая рамка посередине телефона — это высшее технологическое достижение, позволяющее сбалансировать функциональность и зрение. На задней панели используется наноразмерная многоосевая литографическая космическая текстура с пользовательскими световыми эффектами RGB и представляет собой усовершенствованное прикосновение света и тени.

В Black Shark 5 China Aerospace Edition используется 6,67-дюймовый изогнутый экран Samsung AMOLED с частотой обновления до 144 Гц и разрешением 2400x1080p. Дисплей также поддерживает динамическое переключение частоты обновления в зависимости от сцены. Он получил сертификат HDR10+ и сертификат высокого качества защиты глаз SGS.

Black Shark 5 China Aerospace Edition оснащен мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 870 с 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флэш-памяти UFS3.1. Что касается зарядки и времени автономной работы, Black Shark 5 Pro сочетает в себе сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт и большую батарею емкостью 4650 мАч, которую можно полностью зарядить за 16 минут.